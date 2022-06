Laragosta: online il videoclip del nuovo singolo "Giammaria Funk"

Novità nel panorama musicale nazionale: è disponibile il videoclip di "Giammaria Funk" il nuovo singolo di Laragosta. Guardare questo videoclip è come immergersi in un mondo diverso, come se tutto d’un tratto ci ritrovassimo all’interno di un film di Wes Anderson oppure dentro al "favoloso mondo di Amelié". Novità nel panorama musicale nazionale: è disponibile il videoclip di "Giammaria Funk" il nuovo singolo di Laragosta. Guardare questo videoclip è come immergersi in un mondo diverso, come se tutto d’un tratto ci ritrovassimo all’interno di un film di Wes Anderson oppure dentro al "favoloso mondo di Amelié".





Il tema del brano dell’artista marchigiana è la noia. Quest’ultima è rappresentata dal manichino, che durante il videoclip verrà distrutto, a rappresentare la fine della noia.

Il video di "Giammaria Funk" rappresenta un vero e proprio cortometraggio, pieno di colori e rimandi al passato.

Il Videoclip è scritto e diretto da "Le Trote Productions" un team tutto al femminile composto da Diletta Scarpecci, Claudia Cetraro e Sara Mei.

L’autrice del testo di "Giammaria Funk" è Lara Grillini (Laragosta) ed il produttore è Andrea Mei, musicista e compositore tra i fondatori della cult band anni ‘80 Gang ed autore di molti successi dei Nomadi fra cui "Io voglio vivere" e "Sangue al cuore" che li portò primi in classifica per la prima volta. Il brano è pubblicato dall’etichetta Terzo Millennio Records.

Per quel che riguarda Laragosta, nome d’arte di Lara Grillini è una cantante e cantautrice classe 1994. Inizia a frequentare la scuola di musica all’età di quattro anni studiando pianoforte, per poi dedicarsi anche al canto lirico e moderno. Negli anni collabora con diverse band, con le quali si è esibita in molti locali ed eventi pubblici, sperimentando vari generi musicali come pop, jazz e soul. Nel 2012 supera i casting di X Factor, arrivando all'audition e nel 2013 supera la prima selezione del Castrocaro Festival con un brano di Andrea Mei. Nello stesso anno è la prima classificata nel Concorso “Rosso per la Vita” con la realizzazione di un progetto discografico curato da AVIS. Nel 2014 è finalista del concorso Cantamonte (Ancona) ed arriva ai quarti di finale al Castrocaro Festival con un suo brano. Nel 2016 arriva ai quarti di finale del Tour music fest con la band "And light was". Oggi si dedica in particolare alla scrittura di testi ed alla composizione e si esibisce dal vivo con numerose band locali. Nel 2022 realizza il suo primo singolo prodotto da Andrea Mei "Giammaria Funk".