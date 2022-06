(Sasa Dzambic Photography/Shutterstock)

MOSCA - Nel 100esimo giorno della guerra in Ucraina, Mosca avvia un'operazione che coinvolge 40 navi da guerra e 20 aerei. A riportarlo l'agenzia di stampa Tass. Verranno condotti 'esercizi di addestramento al combattimento su bersagli di superificie e aerei', si legge nella nota.Intanto le forze ucraine hanno riportato alcuni successi combattendo i russi nella città di Severodonetsk, ma la situazione militare generale nella regione del Donbass non è cambiata nelle ultime 24 ore, secondo Zelensky nel nuovo video-messaggio diffuso in serata.L'Onu: 'La guerra non avrà vincitori'.