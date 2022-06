Guerra: Usa stanzieranno 1,5 mld per Kiev

"Abbiamo già stanziato 1 miliardo di dollari per questi scopi attraverso vari meccanismi, intendiamo stanziare altri 1,5 miliardi di dollari al mese per 4-5 mesi". Con queste parole il primo vice segretario di Stato per gli Affari europei ed eurasiatici, Dereck Hogan, ha annunciato l'impegno degli Usa nel medio-lungo periodo di sostenere l'attività del Governo di Kiev.