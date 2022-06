Femminicidio nel Leccese: trovato morto il marito

Secondo prime testimonianze, i vicini di casa li avrebbero sentiti litigare. Al via le indagini dei militari.

LECCE - La scorsa notte un 38enne ha ucciso la moglie a coltellate in casa a Novoli. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe confessato l'omicidio alla madre e poi sarebbe fuggito. I carabinieri hanno trovato il suo cadavere in mattinata.Secondo quanto apprende l'Ansa, in casa non c'erano i loro due figli, un bimbo di due anni e una bimba di 7, che sarebbero stati portati dal marito a casa della nonna. Ieri sera la donna, suo marito e i loro figli sono stati visti insieme in piazza per la festa di San Luigi.