Attivato il servizio per richiedere il Bonus 200 euro

Si passa invece a ottobre 2022 per i titolari di NASpI, DIS-COLL, la platea dei beneficiari di disoccupazione agricola 2021 e dei già beneficiari delle ex Indennità Covid 2021 e i lavoratori appartenenti alle categorie chiamate a presentare domanda (collaboratori, stagionali, lavoratori degli spettacoli, autonomi occasionali, venditori a domicilio).



L'Istituto, inoltre, spiega che il datore riconoscerà in modo automatico il sostegno, previa acquisizione di una dichiarazione da parte del lavoratore di non essere titolare di trattamenti pensionistici, a carico di qualsiasi forma previdenziale, di trattamenti di accompagnamento alla pensione e di Reddito di Cittadinanza. L'Inps dedica poi un messaggio, oltre alla circolare, proprio alla dichiarazione che i lavoratori devono siglare, presentando un modello da compilare.



Nel caso il lavoratore abbia più rapporti di lavoro part-time, spiega ancora l'Inps, dovrà presentare la dichiarazione al solo datore che provvederà al pagamento dell’indennità. Il bonus, si specifica, sarà liquidato anche laddove la retribuzione del mese risulti azzerata in virtù di eventi tutelati, ovvero in caso di accesso alla cassa integrazione o ai fondi di solidarietà.



In particolare datori di lavoro, erogando il bonus, genereranno un credito che potranno compensare in sede di denuncia contributiva mensile.



L'autodichiarazione non serve invece se si è dipendenti pubblici, i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del personale siano gestiti dal sistema informatico del Mef.



A beneficiare d’ufficio della misura, con la mensilità di luglio 2022, anche i residenti in Italia alla data del 1° luglio che risultino titolari di pensione, a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché i titolari di trattamenti di accompagnamento alla pensione; al fine di accedere all’indennità i suddetti trattamenti devono avere decorrenza entro il 30 giugno 2022 e il reddito personale Irpef – al netto dei contributi previdenziali e assistenziali – non deve essere superiore, per l'anno 2021, a 35.000 euro.



Tra i beneficiari del provvedimento vi saranno anche quanti, nel mese di giugno, risultino titolari di NASpI e DIS-COLL, i beneficiari di disoccupazione agricola per il 2022 (di competenza 2021) e i beneficiari dell’indennità Covid-19 varata dai decreti Sostegni e Sostegni bis. Gli appartenenti a queste categorie non dovranno presentare alcuna domanda: il beneficio sarà erogato direttamente da Inps.

