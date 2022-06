Alex Casini: esce il nuovo singolo dal titolo "Weekend"

ROMA - Alex Casini, deejay e producer, lancia il nuovo singolo "Weekend" all'insegna del divertimento, con un travolgente sound estivo che si preannuncia diventare uno dei pezzi più ballati dell'estate. - Alex Casini, deejay e producer, lancia il nuovo singolo "Weekend" all'insegna del divertimento, con un travolgente sound estivo che si preannuncia diventare uno dei pezzi più ballati dell'estate.





"Weekend" è l'ultima proposta musicale di Alex Casini, che dopo anni dedicati alla formazione musicale, che l'hanno portato a sperimentare vari stili musicali, dal Pop all'Elettronica, non solo come deejay, ma anche come autore e arrangiatore o Direttore d'orchestra, vince diversi premi e rassegne a livello regionale nella sua terra natia, la Toscana, fino ad approdare nella filmografia nazionale, con un brano inserito nel film "Maremmamara" di Lorenzo Renzi.

Oltre a vantare varie produzioni inserite in compilation internazionali e nazionali, possiamo ricordare alcune delle ultime uscite discografiche: "Epic", "Push It" e "We are stars" uscite con etichetta canadese oltre a "Gipsy", "Edge of the World" e molti remix come "Amanhà no Mar" feat. Suzy (cantante Portoghese Eurofestival 2014 scritta da Davide Zaccaria), oltre al disco "La rana rara" insieme a Gianni Giannini e Paolo Parioni.

Per quanto riguarda le produzioni Deep e Tropical House Casini ha dato vita al CD "Change", selezionato da siti specialistici americani insieme a grandi nomi della musica elettronica.

Una tra le sue ultime creazioni che sta sfondando in giro per le radio europee è "Meant to be" (cantata dall’artista Statunitense Joey Busse), e subito a seguire la nuova canzone per l'Estate 2022, "Weekend", creata per far vivere momenti di spensieratezza e divertimento, lontano dai ritmi frenetici della settimana, degli impegni del lavoro e dello studio.