Ucraina: raid aerei russi colpiscono l'oblast di Mykolaiv e il Donbass

KIEV - Mosca intensifica l'offensiva nell'Est del Paese: il primo obiettivo è conquistare l'intero oblast di Lugansk. I russi fanno sapere di aver distrutto con missili di precisione nelle ultime 24 ore 13 siti militari 4 depositi di munizioni e 3 posti di comando ucraini.Secondo il presidentela situazione è estremamente difficile. A detta dell'amministrazione militare di Lugansk, i russi tentano di sfondare a Severodonetsk da quattro direzioni ma per ora sono stati respinti. Fuoco su case e strutture civili, dice la polizia ucraina, nella regione di Donetsk, 7 morti. Minati dai russi strade e ponti in quella di Kherson.Intanto i negoziatori russi smentiscono di aver aperto alla possibilità di uno scambio di prigionieri tra i combattenti del battaglione Azov e l'oligarca filorusso. Zelensky lega però la sorte dei militari-eroi agli stessi negoziati di pace. Ma Mosca vuole processare i prigionieri. Arrivato in Ucraina il presidente polacco Duda: interverrà al Parlamento.Colpita da raid aerei anche la regione meridionale di Mykolaiv. Nel frattempo, il presidente polaccoè in visita a Kiev ed interverrà in Parlamento.