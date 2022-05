Ucraina, Kherson vuole annettersi alla Russia

"Pertanto, questo sarà un unico decreto basato sull'appello della leadership della regione di Kherson al Presidente russo Vladimir Putin. Ci sarà la richiesta di rendere la regione di Kherson un membro a pieno titolo della Federazione Russa", ha aggiunto.





Kiev replica: le autorità di Kherson, occupata dai russi, "possono anche chiedere che la città sia annessa a Marte o Giove, ma l'esercito ucraino la libererà, a dispetto di qualsiasi cosa dicano", ha dichiarato Mikhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e capo negoziatore di Kiev, secondo l'agenzia Interfax Ucraina.



Intanto i carri armati russi stringono l'assedio sulla martoriata acciaieria Azovstal di Mariupol mentre Vladimir Putin è già pronto a prendersi Kherson. Potenti esplosioni sono state segnalate stasera a Mykolaiv. A riportarlo Ukraina 24.

ROMA - Il premier italiano, in visita negli Stati Uniti, ha tenuto una conferenza stampa dopo l'incontro con il presidente Biden. Intanto le autorità filorusse della regione dell'Ucraina meridionale si starebbero preparando a chiedere a Putin l'annessione alla Russia.Il governo della regione meridionale di Kherson chiederà adi renderla parte della Federazione russa. Lo ha affermato il vice capo dell'amministrazione Kirill Stremousov citato dalla Tass. "Il referendum che si è svolto in Crimea in modo assolutamente legale non è stato riconosciuto dalla comunità mondiale, che ha fatto di tutto per non riconoscere la Russia come membro a pieno titolo della comunità globale", ha dichiarato.