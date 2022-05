Ucraina, evacuati tutti i civili dall'acciaieria Azovstal di Mariupol

(Shutterstock/Drop of Light)

KIEV - L'Ucraina ha annunciato che donne, bimbi e anziani rimasti nello stabilimento siderurgico sono stati fatti uscire senza incidenti. "Questa parte dell'operazione umanitaria a Mariupol è stata completata", ha dichiarato la vicepremier"Tutte le donne, i bambini e gli anziani" sono stati evacuati dall'acciaieria Azovstal di Mariupol. Lo affermano le autorità ucraine. "L'ordine del presidente è stato eseguito: tutte le donne, i bambini e gli anziani sono stati evacuati da Azovstal. Questa parte della missione umanitaria a Mariupol è stata completata", ha dichiarato la vicepremier di Kiev, Iryna Vereshchuk. L'evacuazione dei civili si è così conclusa entro la scadenza dei tre giorni di cessate il fuoco dichiarato da Mosca, fissata nel tardo pomeriggio.Le forze armate ucraine stanno allargando la controffensiva nella regione orientale di Kharkiv e potrebbero così allentare la pressione dell'esercito russo su quel quadrante. Non solo: le unità di Kiev hanno ripreso sotto il loro controllo diversi insediamenti a nord e ad est di Kharkiv, riducendo la capacità russa di minacciare il centro regionale. Lo scrivono in un rapporto gli analisti del think-tank militare Usa American Institute for War Studies.La guerra in Ucraina sta entrando in una "fase decisiva", ma la Nato non vede in questo momento una escalation tra Mosca e l'Alleanza Atlantica.Tuttavia, afferma il segretario generale della Natoin un'intervista al giornale tedesco Welt, la Nato non accetterà mai "l'annessione illegale della Crimea. Ci siamo sempre opposti al controllo russo su parti del Donbass nell'Ucraina orientale".