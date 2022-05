(via Juventus fb)

TORINO - L'ultima partita di Chiellini e Dybala davanti ai propri tifosi si chiude con un pareggio della Lazio nel recupero. I biancocelesti in cerca di un punto per l'Europa League segnano con Sandro. Decisiva la rete di Milinkovic-Savic. Standing ovation per l'argentino e il suo saluto allo stadio in lacrime.