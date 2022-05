Samsung: si rivede al ribasso la produzione degli smartphone

(Ansa)

Arriva una notizia in casa Samsung: la guerra in Ucraina e la carenza di chip e componenti tecnologici porterebbero l'azienda a rivedere al ribasso la produzione di smartphone per il 2022.





L'obiettivo iniziale era la produzione di 310 milioni di smartphone, poi scesa a 280 milioni, 30 milioni in meno rispetto allo scorso anno e rispetto a quanto previsto. A riferirlo è il quotidiano economico coreano Maeil Business a sua volta citato da SamMobile.

Le motivazioni per le quali Samsung avrebbe deciso di tagliare il numero di unità da produrre quest'anno, sono le stesse dell'intero mercato: aumento dei costi dalle materie prime ai trasporti, approvvigionamento difficile di componenti, la guerra in Ucraina che ha complicato le cose e in generale una situazione di incertezza che sta spingendo i consumatori a ponderare gli acquisti.

Per il contesto economico, simili strategie potrebbero essere seguite da altre aziende. Apple, ad esempio, avrebbe deciso di mantenere la produzione di iPhone per il 2022 a 220 milioni di unità, ovvero come lo scorso anno. Secondo Bloomberg gli analisti stimavano una produzione di 240 milioni di melafonini.