Putin apre al dialogo

(ApostolisBril/Shutterstock)





Il suo diretto interlocutore, il presidente Zelensky, fa intanto il punto sulle operazioni militari nella regione orientale del Paese dove le forze russe hanno intensificato l'offensiva.



Sono circa 30.000 i soldati russi uccisi in Ucraina dall'inizio dell'invasione, secondo l'esercito di Kiev.



Nel suo aggiornamento sulle perdite subite finora da Mosca, l'esercito ucraino indica che dopo 94 giorni di conflitto si registrano anche 207 caccia, 174 elicotteri e 503 droni abbattuti.



Inoltre le forze di Kiev affermano di aver distrutto 1.330 carri armati russi, 628 pezzi di artiglieria, 3.258 veicoli blindati per il trasporto delle truppe, 116 missili da crociera, 203 lanciamissili, 13 navi, 2.226 tra veicoli e autocisterne per il trasporto del carburante e 93 unità di difesa antiaerea.



La regione ucraina di Kherson, interamente occupata dalle forze russe, ha chiuso ogni accesso al resto del territorio dell'Ucraina: lo fa sapere il vice capo dell'autoproclamata amministrazione russa della regione, Kirill Stremousov. "Il confine è stato ora chiuso per ragioni di sicurezza", dice Stremousov sull'agenzia russa Ria-Novosti, citata dalla Cnn. "Sconsigliamo qualunque viaggio verso l'Ucraina, qualunque sia la motivazione".

Colloquio telefonico di circa 90 minuti tra il Presidente russo Putin con Macron e Scholz, dove lo Zar si è reso disponibile al dialogo con Kiev, anche per risolvere la questione dell'expo del grano, ma ha ammonito l'Occidente nel continuare a fornire le armi all'Ucraina in quanto questo potrebbe creare "il pericolo di un'ulteriore destabilizzazione".