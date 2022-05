Pizzium e Molino Colombo arrivano a Napoli: aperto un nuovo store nella patria della pizza

Nella foto, il maestro pizzaiolo napoletano Nanni Arbellini e Andrea Ottolina CEO di Molino Colombo.

Pizzium, concept di pizzerie napoletane che conta attualmente 29 store, prosegue la sua espansione con l’apertura del primo punto vendita nella città di Napoli, il secondo nel Sud Italia dopo la recente apertura a Salerno. Dal 13 maggio in via Luca Giordano 184, nel quartiere collinare Vomero in una zona di grande passaggio, la nuova pizzeria accoglie gli amanti della pizza con i suoi 67 coperti e un dehor di circa 70 posti.