Nuove sanzioni dall'Ue: "Embargo al petrolio russo"

"Inoltre, abbiamo recentemente proposto di sospendere tutti i dazi all'importazione sulle esportazioni ucraine nella nostra Unione per un anno", aggiunge, "e sono sicura che il Parlamento europeo darà sostegno a questa idea".



Stop anche alle tv russe.

BRUXELLES - Parlando al parlamento europeo, la presidente della Commissione illustra il nuovo pacchetto di sanzioni nei confronti di Mosca. "Entro sei mesi avremo il divieto di importazione del petrolio, ma tuteleremo i Paesi membri", dice von der Leyen.Lo stop all'import viene deciso per dare una spallata a Mosca. "Vogliamo che l'Ucraina vinca questa guerra. Ma vogliamo anche stabilire le condizioni per il successo dell'Ucraina all'indomani della guerra", dice. "Il primo passo è il sostegno immediato. Si tratta di un sostegno economico a breve termine per aiutare gli ucraini a far fronte alle ricadute della guerra, come facciamo con il nostro pacchetto di assistenza macrofinanziaria e con il sostegno diretto al bilancio ucraino", ricorda.