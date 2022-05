Marco Mengoni: venerdì 6 maggio uscirà il nuovo singolo "No Stress"

(Ansa)

Novità nel panorama musicale nazionale: uscirà venerdì 6 maggio "No Stress", edito da Epic Records Italy / Sony Music Italy, il nuovo singolo inedito di Marco Mengoni.





Per quel che riguarda "No Stress", è un inno energico e vitale, un invito a trovare il proprio spazio e il proprio rituale, che ci allontani dalla frenesia in cui siamo immersi per creare quello che potrebbe essere quasi un nostro personalissimo mantra, che regali positività e ci permetta di ricaricare le batterie.

"No Stress", scritto da Marco Mengoni, Davide Petrella e Zef - che è anche produttore del brano - è contaminazione, liberazione: non serve correre, abbiamo bisogno dei nostri tempi, di prendere fiato. Il brano è un insieme di percorsi, stati d'animo, dettagli e immagini ben definite che la voce di Marco raccoglie e libera in questo brano che ci porta verso la prossima estate.

Le atmosfere di partenza di No Stress sono quelle della Detroit Techno anni '90 che si mischiano e si sporcano con gli ascolti e le ricerche musicali di Marco, da sempre attratto dalle sfaccettature e peculiarità delle diverse culture musicali del mondo. No Stress contiene infatti sonorità differenti, la ritmica, anche nell'utilizzo percussivo delle corde della chitarra, è sporcata e colorata da elementi e sound latini, la parte melodica ha influssi europei, mediterranei; il piano è suonato quasi in stile acid-jazz e in alcuni punti accompagna con intrusioni libere ricordando l'R&B e il New Soul europeo.

Per festeggiare l'uscita di No Stress è stata creata - per la prima volta in Italia - un'opportunità unica: il countdown all'uscita del brano sarà accompagnato da un evento collettivo unico nel Metaverso. Grazie, infatti, all'experience digitale realizzata con The Nemesis, sarà possibile fin dalle ore 12 del 5 maggio accedere al No Stress Party, che prevede contenuti interattivi, giochi, Trivia Quiz, sorprese e momenti esclusivi.

L'accesso è libero per tutti gli utenti, basterà seguire le indicazioni sui canali social dell'artista.