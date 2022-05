L'Inter rimonta e vola in classifica

(via Inter fb)





Gli azzurri di Andreazzoli sembrano un fiume in piena e travolgono l'Inter al 28' con Aslani che fulmina Handanovic con un preciso diagonale. Sul finale del tempo arriva il risveglio nerazzurro prima approfittando dell'autogol di Romagnoli poi al 44' con Lautaro Martinez, che su cross di Chalanouglu arriva a rimorchio per il 2-2.



Nella ripresa a mettere le cose a posto è ancora Lautaro Martinez con un facile tap-in dopo un intervento impreciso di Fiamozzi su cross di Barella per il 3-2. Nei minuti finali del match arriva la rete di Sanchez che sa di sentenza, per il 4-2 per i padroni di casa. A mettere in ghiaccio il match è Sanchez, bravo a farsi trovare sul secondo palo su cross basso di Dzeko.



Quanta sofferenza per l'Inter al San Siro contro l'Empoli, che riesce a rimontare dal 0-2 al 4-2 tenendo vive le ambizioni scudetto. L'Empoli passa in vantaggio già al 5' con Pinamonti bravo a battere sul primo palo Handanovic.