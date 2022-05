Le Bibite Sanpellegrino celebrano le mamme con il "Sanpellegrino Italiano Mule"

Mancano pochi giorni alla Festa della Mamma, un’occasione unica per omaggiarla con gratitudine e amore, in un mese che profuma di fiori e bellezza. Per celebrare tutto questo, un cocktail pieno di gioia e allegria, la stessa che una mamma sa regalare; il drink per la sua festa è infatti il Sanpellegrino Italiano Mule, analcolico, profumato, rinfrescante, fiorito! Mancano pochi giorni alla Festa della Mamma, un’occasione unica per omaggiarla con gratitudine e amore, in un mese che profuma di fiori e bellezza. Per celebrare tutto questo, un cocktail pieno di gioia e allegria, la stessa che una mamma sa regalare; il drink per la sua festa è infatti il Sanpellegrino Italiano Mule, analcolico, profumato, rinfrescante, fiorito!

Questo cocktail, dal profumo quasi etereo, è stato pensato dal celebre mixologist expert Mattia Pastori, per esaltare i colori, il gusto e gli ingredienti delle Bibite Sanpellegrino.





Il Mule fiorito e pungente segue la tendenza del bere senza alcol ma anche senza rinunciare al gusto. Si tratta di un drink dall’inedito sentore aromatico rigenerante e profumato e dal gusto leggermente speziato e piccante, in cui tutti gli ingredienti si legano con stile ed armonia. Il Ginger Beer Sanpellegrino è la bibita che impreziosisce il cocktail analcolico con nette sfumature di zenzero e un bouquet di profumi intensi, dalle note fresche di agrumi verdi e gialli a quelle fiorite con risvolti fruttati, per arrivare poi a sentori di delicato gelsomino. Il trionfo di profumi è bilanciato ed impreziosito dall’acidità e freschezza del succo di limone, la nota mediterranea capace di trasportare in un viaggio sensoriale che sa di sole e di amore, come quello per la propria mamma.

Il MeMento aromatic non alcoholic blend, selezione esclusiva di acque aromatiche distillate dall’intenso profumo di ultima generazione, è la base versatile ideale per sostituire la vodka in questa inedita rivisitazione analcolica di un cult, il Moscow Mule. La freschezza del cocktail è esaltata dal sapore inebriante e persistente della menta, la quale unita agli agrumi del Ginger Beer compone un cocktail capace di sollecitare i sensi di tutte le mamme del mondo.

Il drink è capace di esprimere ogni sfaccettatura della mamma: dal profumo del prezioso e fragile fiore bianco di gelsomino, al sapore fresco della menta che si mescola a sentori mediterranei e agrumati, per terminare con le note intriganti e piccanti dello zenzero.

Il Sanpellegrino Italiano Mule è, senza dubbio, un exploit di femminilità e calore sia nel mix sorprendente dei profumi e gusti che nel design: servito in elegante tazza Mug in rame, innovativo rispetto ai tradizionali calici o tumbrl, appaga il gusto e la vista, rievocando la sensazione di intimità della propria casa e dando un tocco glamour al cocktail. Il drink realizzato da Mattia Pastori rientra nella nuova drink list analcolica delle Bibite Sanpellegrino, che racconta colori e profumi del Mediterraneo e si contraddistingue per il suo gusto tipicamente italiano.

Preparare il “Sanpellegrino Italiano Mule” è semplice e richiede solo alcuni veloci passaggi, accompagnati da un pizzico di creatività: basterà infatti versare in un Mug 5 cl di MeMento e un limone spremuto e colmare il bicchiere con 10 cl Ginger Beer Sanpellegrino. Per chi volesse stupire ancora di più la propria mamma sarà possibile guarnire il cocktail con 3 foglie di menta per donare un tocco di glamour e freschezza. Per gli amanti dei sentori di note profumate, nel momento di degustazione del cocktail, si consiglia di aggiungere una scorza di lime.

Un cocktail, dunque, dalla grande personalità che farà vivere ad ogni mamma un’esperienza unica e inebriante all’insegna dell’italianità e con tutto il gusto delle Bibite Sanpellegrino.





Sanpellegrino Italiano Mule





Ingredienti

10 cl di Ginger Beer Sanpellegrino, 5cl di MeMento aromatic non alcoholic blend, 1 limone spremuto, decorazione con 3 foglie di menta.





Preparazione

In un Mug da Moscow Mule versare 5cl di MeMento aromatic non alcoholic blend e spremere 1 limone. Colmare con 10cl di Ginger Beer Sanpellegrino. Mescolare e decorare con 3 foglie di menta.

Bicchiere: Mug da Moscow Mule

Guarnizione: 3 foglie di menta