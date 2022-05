I Vini Montecucco DOC e DOCG tra i protagonisti a Düsseldorf

Il Consorzio Tutela Vini Montecucco torna finalmente in scena al ProWein, la Fiera Internazionale di settore in programma a Düsseldorf dal 15 al 17 maggio 2022, con una selezione di 20 etichette a rappresentare i nuovi millesimi di Montecucco Rosso e Rosso Riserva, Sangiovese DOCG e DOCG Riserva e Vermentino. Come nelle ultime edizioni, la Dop condividerà lo spazio espositivo – Pad 16, stand A71 – con i due consorzi di tutela DOC Maremma e DOCG Morellino di Scansano, manifestando ancora una volta la volontà di promuovere in maniera coordinata e congiunta i valori e l’identità del territorio maremmano. Il Consorzio Tutela Vini Montecucco torna finalmente in scena al ProWein, la Fiera Internazionale di settore in programma a Düsseldorf dal 15 al 17 maggio 2022, con una selezione di 20 etichette a rappresentare i nuovi millesimi di Montecucco Rosso e Rosso Riserva, Sangiovese DOCG e DOCG Riserva e Vermentino. Come nelle ultime edizioni, la Dop condividerà lo spazio espositivo – Pad 16, stand A71 – con i due consorzi di tutela DOC Maremma e DOCG Morellino di Scansano, manifestando ancora una volta la volontà di promuovere in maniera coordinata e congiunta i valori e l’identità del territorio maremmano.





La Weinmesse di Düsseldorf si riconferma tra gli appuntamenti più importanti del settore a livello mondiale, attirando operatori, giornalisti, esperti, opinion leader e sommelier da ogni Paese. Proprio per il suo richiamo internazionale, ProWein resta un momento fondamentale di promozione e confronto per la DO Montecucco, di cui oltre il 60% di produzione continua a volare oltreconfine.

La Germania, superata solo dagli Stati Uniti, si riconferma la nazione che maggiormente apprezza i vini vulcanici e sostenibili del Monte Amiata. Centro e Nord Europa, Svizzera e Nord America restano oggi i partner più fedeli del Montecucco, Paesi che strizzano l’occhio al prodotto bio-certificato di qualità (e qui si raggiunge l’85% di prodotto biologico), ma si inizia a guardare con grande ottimismo verso orizzonti nuovi o emergenti per la Denominazione, come l’Estremo Oriente – Cina in testa, poi Giappone, Hong Kong e Singapore – che rappresentano la futura sfida per il Consorzio. Si tratta di mercati che hanno già dimostrato di apprezzare i vini amiatini e su cui bisognerà quindi intensificare l’attività di promozione e informazione in favore di una maggior penetrazione e diffusione del prodotto.