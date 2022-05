Giorgio Gagliardi - “La Madonna Negata. Storia e dossier medico-scientifico sulle apparizioni alle quattro ragazzine di Garabandal”

Giorgio Gagliardi presenta un resoconto completo e accattivante del culto mariano a San Sebastián De Garabandal, un villaggio spagnolo delle Asturie, tra il 1961 e il 1965. Un’importante testimonianza, supportata dalle dichiarazioni e dalle relazioni scientifiche di chi era sul luogo mentre accadevano questi fatti innegabilmente straordinari.

«Quando il mondo dello spirito si manifesta nella psiche e nel corpo dell’uomo, subito i fautori della scienza assoluta, ovvero quella scienza che pretende di dare una spiegazione globale dell’uomo e degli eventi che lo coinvolgono, cominciano a guardare con sospetto coloro che si ritrovano a vivere queste esperienze, e qualche volta anche chi le osserva».

“La Madonna Negata. Storia e dossier medico-scientifico sulle apparizioni alle quattro ragazzine di Garabandal” di Giorgio Gagliardi contiene, in questa nuova edizione aggiornata, un’esaustiva e interessante testimonianza di ciò che di prodigioso accadde nello sperduto paesino spagnolo dal 18 giugno 1961 al 4 febbraio 1966. «Un evento da raccontare all’umanità», precisa l’autore, e per questo motivo ha deciso di compiere un accurato studio medico-scientifico per restituire la cronistoria delle Epifanie Mariane e dei messaggi della Vergine consegnati a quattro ragazzine tra gli undici e i dodici anni: Conchita, Mari Cruz, Mari Loli e Jacinta. È una puntuale descrizione clinica e fenomenologica, in cui non è presente solo il punto di vista dell’autore ma si possono trovare anche le indagini di vari medici, psichiatri, psicologi ed esponenti del clero. Lo scopo di Giorgio Gagliardi è quello di comunicare la sua testimonianza di studioso di manifestazioni soprannaturali e cosiddette paranormali con una documentazione seria e soprattutto scientificamente valida, alla luce delle attuali metodiche di studio delle fenomenologie apparizionali. Completa l’opera una nutrita bibliografia e una serie di appendici che aiutano ad approfondire le tematiche trattate all’interno dei capitoli.

Tutto ha inizio quando a San Sebastián De Garabandal le quattro ragazzine ebbero delle visioni della Madonna del Carmelo e dell’Arcangelo Michele; in un primo momento si mostrerà alle giovani solo l’angelo, mentre in seguito giungerà la Vergine, in abito bianco e manto azzurro e recante in mano lo scapolare (la sopravveste senza maniche che contraddistingue l’Ordine dei Carmelitani). Le estasi mistiche vengono analizzate con perizia, proponendo anche una scheda tecnica delle apparizioni divise doverosamente per cicli; l’autore tiene in alta considerazione l’elemento umano, traduttore delle fenomenologie che si vanno manifestando da parte di agenti esterni, e presenta quindi con appassionata partecipazione ma allo stesso tempo con distacco scientifico le vicende delle quattro ragazzine, e soprattutto il loro adattamento al nuovo stato modificato di coscienza.

Tra prove a favore e tesi contrarie, tra la citazione agli studi dello psichiatra Ricardo Puncernau e ai lavori della Commissione Vescovile di Santander, Giorgio Gagliardi ci consegna un’opera in cui ognuno, alla fine, è libero di interpretare ciò che ha letto grazie alle informazioni messe a disposizione, e secondo le sue credenze.

SINOSSI DELL’OPERA. Questo testo, oltre a essere uno strumento di divulgazione su ciò che la scienza può o meno fare per venire incontro alla fede, e su ciò che lo scientismo paranoicamente attaccato alla fisica classica non è in grado di prendere in esame, vuole essere un segno di ringraziamento verso tutti coloro che, a dispetto della diffidenza e dell’ignoranza, hanno voluto rendersi partecipi di questi fatti eccezionali. Non esistono santuari o Grand Hotel a Garabandal, non esistono bancarelle di souvenir. Le veggenti hanno preso ciascuna la propria strada nella vita e il paese si è spopolato per via dell’emigrazione. La Chiesa attende il Grande Miracolo, senza rendersi conto che forse il Grande Miracolo è in parte proprio questo.

BIOGRAFIA DELL’AUTORE. Giorgio Gagliardi (Como, 1934) è un medico psicoterapeuta, laureato in Medicina e Chirurgia con una tesi in Medicina Legale. È stato Vicedirettore del Centro Studi e Ricerche di Milano sulla Psicofisiologia degli Stati di Coscienza, docente presso la Scuola Europea di Ipnosi e Psicoterapia Medica A.M.I.S.I. di Milano e Direttore della Sezione Psicofisiologica de “Il Laboratorio” di Bologna. Ha inoltre fatto parte della prima Commissione Scientifica Italiana per lo studio delle fenomenologie di Medjugorje nel 1985 ed è stato Coordinatore Scientifico della Commissione Medjugorje negli anni 1998-2000. Ha svolto consulenze e perizie psicologiche e psicofisiologiche con poligrafi convenzionali e computerizzati, prestando consulenze anche all’estero (Belgio), tenendo conferenze sulle tecniche di manipolazione mentale, sui nuovi movimenti magici e religiosi e sulla violenza fisico-psicologico-sessuale. È stato CTU e CTP in processi concernenti Nuovi Movimenti Magico/Religiosi, violenza su minori, separazioni e affidi di minori e crimini comuni. È autore e coautore di circa 90 pubblicazioni sulla psicofisiologia degli stati alterati e modificati di coscienza e su tematiche transculturali.