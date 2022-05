Gastronomia: Alce Nero presenta le zuppe estive realizzate con ingredienti vegetali e biologici

In vista dell'estate, Alce Nero propone la linea di zuppe adatte anche alla stagione estiva, pronte da gustare, perfette per un pasto semplice e veloce. Realizzate con ingredienti vegetali e biologici, lavorati e cucinati con cura, rispettandone i naturali tempi di cottura, in modo da preservarne proprietà organolettiche e struttura. In vista dell'estate, Alce Nero propone la linea di zuppe adatte anche alla stagione estiva, pronte da gustare, perfette per un pasto semplice e veloce. Realizzate con ingredienti vegetali e biologici, lavorati e cucinati con cura, rispettandone i naturali tempi di cottura, in modo da preservarne proprietà organolettiche e struttura.





Zuppa con cavolo nero biologica 580g Alce Nero | Il cavolo nero e i fagioli cannellini sono tra gli ingredienti principali di questa zuppa fresca Alce Nero. L’aggiunta di una manciata di rosmarino ed un pizzico di pepe nero rendono il suo sapore ancora più caratteristico, preservandone l’equilibrio.





Minestrone di verdure biologico 350g Alce Nero | Gli ingredienti del minestrone di verdure vengono cucinati rispettando i loro naturali tempi di cottura facendo risaltare il sapore e la consistenza delle verdure in pezzi. La ricetta è stata ideata senza legumi e patate per donargli un gusto equilibrato.





Minestrone Estivo con riso integrale biologico 350g – Alce Nero | La particolarità di questa ricetta è il connubio tra verdure e cereali, che le conferiscono un gusto aromatico e diverse consistenze. Questo mix di ingredienti è stato studiato da Alce Nero per poterlo gustare come piatto principale, senza doverlo affiancare ad altre portate. Piacevolmente croccante, il riso integrale sposa perfettamente la dolcezza delle zucchine e dei piselli. Coltivato in Veneto, seguendo i rigorosi disciplinari che il biologico autentico impone.





Vellutata delicata biologica 350g – Alce Nero | La ricetta è stata ideata con piselli e finocchio per ottenere un gusto delicato e adatto alla stagione estiva. Viene utilizzato solo olio extra vergine di oliva Alce Nero ottenuto da olive italiane dei soci olivicoltori del marchio. La vellutata delicata Alce Nero si può consumare calda, ma è perfetta anche tiepida.





La Cremina di verdure 310g (KIDS) Alce Nero | è preparata utilizzando solo ingredienti vegetali e biologici. La ricetta, con olio extra vergine d'oliva dei soci olivicoltori, è priva di sale aggiunto. Il mix di ingredienti è studiato per regalare alla cremina un sapore dolce, rendendola gustosa e adatta a tutti.





Confezionate nella pratica vaschetta monoporzione, ad eccezione della zuppa con cavolo nero, sono facili da riscaldare: dopo aver estratto la ciotola dal cartoncino e forato la pellicola protettiva, è possibile metterle direttamente in microonde e sono pronte in soli 3 minuti. Opportunità che le rende anche una pratica idea per il pranzo in ufficio o fuori casa. Possono essere gustate anche tiepide, diventando un pasto ideale nelle stagioni più calde.

Le zuppe estive Alce Nero sono prodotte utilizzando un sistema simile a quello casalingo, riportato su scala industriale, che permette di valorizzare il sapore autentico delle verdure. Dopo la cottura, vengono trasferite nelle ciotole, subito sigillate e sottoposte ad un rapido raffreddamento. Da questo momento in poi la catena del freddo non viene più interrotta e tutti i prodotti vengono trasportati, con mezzi refrigerati, verso le piattaforme distributive o direttamente presso i punti vendita.