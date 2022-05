Blitz internazionale contro una banda che raggirava anziani

Il vertice dell’organizzazione si trova in Romania con basi operative in Calabria e, in particolare, nei territori di Reggio e dei Comuni di Bianco, Melito di Porto Salvo, Siderno, Rosarno, Bovalino e con un’articolazione anche in Sicilia, nel Comune di Milazzo.



Le vittime erano anziani tra i 70 e i 90 anni che spesso versavano in condizione di solitudine, che venivano indotti o costretti, con raggiri o minacce, alla dazione di cospicue somme di denaro. Soldi che venivano consegnati a giovani donne, che provvedevano poi a rimetterle ai vertici dell’organizzazione delinquenziale.

REGGIO CALABRIA - Vasta operazione di polizia all'alba di stamani in Italia, Romania, Olanda e Germania. Le autorità dei rispettivi Paesi hanno eseguito 13 mandati di arresto europeo. L'organizzazione avrebbe estorto denaro a decine di anziani con raggirie minacce.Le persone indagate sono 59. Per dieci è stato disposto il carcere e per 6 i domiciliari. Nel reggino sono state eseguite 3 ordinanze e le forze di polizia dei rispettivi Paesi hanno eseguito 13 mandati di arresto europeo.