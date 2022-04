Zelensky: "Ucraina ha bisogno di 7 miliardi di dollari al mese per compensare i danni della guerra"

(via Zelensky Ig)





KIEV - Secondo Mosca Mariupol sarebbe sotto il completo controllo delle truppe russe a eccezione dell'acciaieria Azovstal. Per il presidente Usaperò "non ci sono prove"."L'Ucraina ha bisogno di 7 miliardi di dollari al mese per compensare i danni causati dalla guerra"', dice intanto il presidente ucrainoin un nuovo videomessaggio al suo popolo, in cui ha annunciato che "sfortunatamente la Russia ha rifiutato la proposta di una tregua per la Pasqua" (ortodossa, ndr), così come richiesto ieri, ancora una volta, da papa Francesco e dalla Santa Sede."Questo - ha aggiunto Zelensky - dimostra quanto i leader di questo Stato tengano in considerazione la fede cristiana. Manteniamo comunque la nostra speranza. La speranza per la pace e che la vita vinca la morte".Intanto, sul fronte delle relazioni diplomatiche, ieri il presidente ha chiesto al Fondo Monetario Internazionale e alla Banca Mondiale di rimuovere immediatamente la Russia. In un collegamento video con il Fmi ha poi stimato in "7 miliardi di dollari al mese" la cifra che sarebbe necessaria a Kiev per affrontare le "devastanti perdite economiche" inflitte dalla Russia.