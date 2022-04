(Shutterstock)

Offensiva russa in Ucraina, dove sarebbero stati rapiti 150 bambini ucraini, strappati ai genitori, 100 dei quali si trovavano in ospedale. A denunciare i fatti Olha Skrypnyk, capo del gruppo per i diritti umani della Crimea, riferisce Ukrinform che ha dichiarato: "L'esercito russo ha portato via con la forza circa 150 bambini da Mariupol e li ha trasferiti nella direzione di Donetsk occupata e del Taganrog russo"