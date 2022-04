Spezia-Inter 1-3, nerazzurri in vetta alla classifica

(via Inter fb)





Nella ripresa Manaj è frenato Skriniar e mentre Dumfries e Dzeko sfiorano il raddoppio i cambi dalla panchina sono decisivi. Lautaro e Sanchez per il bosniaco e Correa. Sulla corsia di sinistra Perisic arriva spesso sul fondo come la pennellata per il tocco di Lautaro che batte Provedel. Verso il finale, però, una fiondata di Maggiore termina sotto il sette accorciando le distanze, mettendo un po' di apprensione ai numerosi tifosi interisti in trasferta.





A firmare il tris e a mettere in saccoccia la vittoria però ci pensa Lautaro che, sulla ripartenza, in versione uomo-assist, offre la palla che il cileno mette all'angolino.

- Altri tre punti in cassaforte per l'Inter di Inzaghi, a farne le spese è lo Spezia. Brozovic spezza l'equilibrio e obbliga la squadra di Thiago Motta a rincorrere. In realtà i liguri non si lasciano intimidire dai campioni d'Italia. Gyasi impegna Handanovic e i centrocampisti pressano efficacemente. La rete del croato nasce da una combinazione con D'Ambrosio.