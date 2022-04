Speranza: unirsi col Pd ma per cambiare

ROMA - “La destra è molto forte, ma possiamo provare a essere competitivi non solo se saremo uniti in questo campo largo. C’è un campo che può definirsi alle prossime elezioni. Dobbiamo rappresentare quell’ansia di cambiamento di chi in questi anni si è sentito ai margini”. Così il leader di Articolo Uno, Roberto Speranza, concludendo il congresso.“Ieri – ha aggiunto – Letta ha fatto un passo importante dicendo che è superata la frattura del 2017-2018. Ha ragione, è superata.Non è superata quella in termini di relazioni tra forze politiche e gruppi dirigenti. Unirsi sì, subito e senza paura. Ma per cambiare. Non ci serve un’operazione politicista”.