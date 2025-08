Tragedia sulla Provinciale 231: auto travolge quattro ciclisti, tre morti e un ferito grave

Bari – Un drammatico incidente stradale ha scosso la comunità pugliese nella mattinata di oggi. Sulla Strada Provinciale 231, in direzione Bari, una Lancia Libra ha investito un gruppo di quattro ciclisti amatoriali, tutti originari di Andria. Il bilancio è gravissimo: tre di loro sono morti sul colpo, mentre il quarto è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale.Il gruppo stava percorrendo la carreggiata in direzione sud, come era solito fare durante le uscite del fine settimana. Per ragioni ancora da chiarire, l’auto ha invaso la loro traiettoria, travolgendoli violentemente. Alla guida del mezzo c’era un uomo residente a Corato, ora sottoposto a tutti gli accertamenti di rito da parte delle forze dell’ordine.L’impatto è stato fatale per tre dei ciclisti: i sanitari del 118, giunti prontamente sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il quarto uomo, gravemente ferito, è stato stabilizzato e trasportato d’urgenza in ospedale, dove lotta tra la vita e la morte.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Terlizzi, oltre alle pattuglie della polizia stradale, che stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. La zona è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i rilievi tecnici e l’intervento dei soccorsi.L’intera comunità di Andria è sotto shock. Le vittime erano appassionati di ciclismo e ben conosciuti in città. Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social e da parte delle autorità locali, che hanno espresso vicinanza alle famiglie colpite da questa tragedia.Le indagini proseguiranno nelle prossime ore per determinare eventuali responsabilità. Intanto, torna forte l’appello alla prudenza sulle strade, specialmente nei confronti di ciclisti e pedoni, troppo spesso vittime di una mobilità ancora poco sicura. ⸻