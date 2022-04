Iniziati in videocollegamento i colloqui Russia-Ucraina

KIEV - Al via i nuovi colloqui tra Russia e Ucraina, questa volta in videocollegamento. A riferirlo un negoziatore russo mentre - documenta il Guardian - è in corso l'evacuazione di circa 2mila civili dalla città assediata di Mariupol. Lo riporta il Guardian citando il consiglio comunale cittadino.