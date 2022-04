Due incidenti mortali nel Trevigiano

TREVISO - All'alba di stamani un'auto con a bordo 4 ragazzi si è schiantata contro un albero a Spresiano. Nell'impatto è deceduta una 23enne. La tragedia è avvenuta verso le 5.40 di oggi, lunedì, tra la cittadina del trevigiano e Susegana, in comune di Spresiano, quando l’auto per cause da accertare è finita fuori strada, finendo contro un albero.Immediata la chiamata ai soccorsi: ad intervenire sul posto le ambulanze del Suem 118, la Polstrada e i vigili del fuoco. Gli altri tre giovani sono stati ricoverati in ospedale: non sono in pericolo di vita.Sempre in provincia di Treviso, poco prima dello svincolo di Cessalto, un'auto ha tamponato un mezzo pesante: il conducente è morto sul colpo.