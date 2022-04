ROMA - Ammontano a 63.815 i nuovi casi di positività al Covid-19 ufficialmente accertati dal ministero della Salute in Italia nelle ultime 24 ore. Il bollettino indica anche altri 133 decessi,che portano il totale da inizio pandemia a 161.602 morti in totale.Il tasso di positività si attesta per il 16 aprile al 15%.