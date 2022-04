Corea del Nord, la sorella di Kim Jong Un: "Useremo il nucleare in caso di attacco"

(Korea Summit Press Pool)

PYONGYANG - Il ministro della Difesa sudcoreano Suh Wook aveva definito le armi in possesso di Seul "capaci di colpire qualsiasi obiettivo in Corea del Nord in modo preciso e rapido'. Ma per Kim Yo Jong si tratta di "sogni ad occhi aperti".Nella sua dichiarazione alla stampa, la donna, vicedirettore del dipartimento del Comitato centrale del Partito dei lavoratori della Corea (WPK), ha definito il ministro della Difesa sudcoreano Suh Wook un "ragazzo insensato e simile a feccia" per aver menzionato un attacco preventivo a uno "stato che dispone di armi nucleari". "La Corea del Sud potrebbe trovarsi di fronte a una seria minaccia a causa delle osservazioni sconsiderate fatte dal suo ministro della Difesa", ha affermato Kim Yo Jong nella dichiarazione in lingua inglese dell'agenzia ufficiale di stampa centrale coreana (KCNA).Kim Yo Jong ha descritto il suo messaggio come un "avvertimento", suggerendo che fosse stato approvato da suo fratello, e ha aggiunto che Pyongyang "riconsidererà molte cose riguardanti la Corea del Sud". "Se l'esercito sudcoreano si impegna in una pericolosa azione militare come un attacco preventivo contro la Rpdc", ha detto in un'altra dichiarazione Pak Jong Chon, alto funzionario militare del Nord, "il nostro esercito dirigerà senza pietà tutta la sua forza militare a distruggere i principali obiettivi a Seoul e l'esercito sudcoreano".