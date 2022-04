- Pericolo disastro ambientale in Tunisia. Una petroliera, diretta a Malta, battente bandiera Guinea Equatoriale contenente 750 mila tonnellate di gasolio, è affondata vicino le coste di Ghabes a causa delle condizioni del mare.

Subito sono scattate le operazioni per la messa in sicurezza del mare, per evitare eventuale sversamento di materiale inquinante con il ministro dell'Ambiente, Leila Chikhaoui, che ha definito la "situazione attualmente sotto controllo".