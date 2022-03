Ucraina, Sean Penn: boicottare Oscar se non si dà voce a Zelensky

LOS ANGELES - "Boicottare Oscar se non si dà voce a Zelensky". Lo ha detto l'attore e regista statunintense in merito alle voci di un'apparizione in video del presidente ucraino alla serata degli Oscar. "Distruggerò le sue statuette se sarà impedito", ha aggiunto.