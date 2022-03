Putin: "Pagamento gas in rubli o contratti bloccati"

(Agenzia Vista) Mosca, 31 marzo 2022 - "Ho firmato un decreto che stabilisce le regole per il commercio del gas russo con i cosiddetti Stati ostili. Stiamo offrendo alle controparti di questi paesi uno schema chiaro e trasparente. Per acquistare gas naturale russo, dovranno aprire conti in rubli nelle banche russe", così Putin.