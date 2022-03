Latina, giovane calciatore muore in campo





I soccorritori hanno tentato di tutto per salvargli la vita sottoponendolo per lunghissimi minuti al massaggio cardiaco ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti anche i carabinieri.

LATINA - Un ragazzo di 15 anni ha accusato un malore mentre si allenava con i compagni di squadra a Priverno. Da quanto si apprende il ragazzo, che vive a Bassiano insieme alla sua famiglia, si stava allenando come ogni giovedì quando all’improvviso ha accusato un malore e si è accasciato a terra.