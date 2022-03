Covid, Novelli (Roma Tor Vergata): ci sono persone con immunità innata, vogliamo scoprire chi

E per le persone che hanno mutazioni patogenetiche, come il BRCA? "A mia conoscenza- ha chiarito Novelli- la materia non è oggetto di studio. Non vedo il razionale e senza razionale non si fa ricerca". E ha aggiunto: "Non vi è alcuna correlazione con questo gene o altri geni di rischio oncologico".



Novelli ha risposto anche sulla questione dell'opportunità di una campagna vaccinale di massa. "La Covid-19 è una malattia complessa e multifattoriale e il virus è solo il trigger (l'innesco). In ogni pandemia- ha ricordato- i fattori principali in gioco sono tre: il patogeno, l'ospite, e l'ambiente. Il patogeno è importante perché muta e varia; l'ospite perché altrimenti non avremmo asintomatici, moderati, e malati gravi e questo dipende almeno nel 1% dei casi dai geni che producono interferone. E poi l'ambiente inteso come stile di vita, patologie associate etc... Il rischio dei vaccini è minimo inconfronto al rischio di malattia che è molto più grave. Ormai abbiamo numeri incredibili che dimostrano questo senza ombra di dubbio". Un principio che secondo Novelli vale quindi per tutti anche per chi, per stato di salute, incorrerebbe in minor pericolo in caso di Covid-19.