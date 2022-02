Traghetto in fiamme: una vittima morta carbonizzata. Trovato vivo uno dei dispersi

Intanto è arrivata al molo di Costa Morena del porto di Brindisi la nave Florencia della compagnia Grimaldi che trasporta alcuni dei sopravvissuti all'incendio del traghetto.

CORFU' - Prima vittima a bordo dell'Euroferry Olympia. Un uomo è stato trovato morto, carbonizzato in un camion, a bordo del traghetto andato a fuoco venerdì scorso a nord di Corfù, tra la Grecia e l'Italia. A riferirlo i vigili del fuoco sul posto. Dieci passeggeri sono ancora dati per dispersi.E' stato trovato vivo a poppa della nave uno dei 12 passeggeri dati per dispersi a bordo del traghetto Euroferry Olympia andato a fuoco lo scorso venerdì a nord di Corfù, tra la Grecia e l'Italia. L'uomo, subito dopo il rinvenimento, è stato soccorso. A confermarlo la tv greca Skai che mostra una foto del sopravvissuto mentre scende dalle scalette della nave per raggiungere i soccorritori.