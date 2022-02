Sanremo, al via la quarta serata dedicata a cover e duetti

SANREMO – Al via la quarta serata del Festival di Sanremo, dedicata alle cover e ai duetti. Sul palco saliranno tutti i 25 big in gara, che saranno votati dal pubblico, dalla giuria demoscopica composta da mille persone e dalla sala stampa.Ad accompagnare Amadeus questa sera Maria Chiara Giannetta, protagonista della fiction di successo “Blanca”.Si entra subito nel vivo della gara: tocca a Noemi misurarsi con la leggenda della black music, Aretha Franklin, con You make me feel (like a natural woman). Poi Giovanni Truppi con Vinicio Capossela, Yuman con Rita Marcotulli, Le Vibrazioni con Sophie and the Giants, Sangiovanni con Fiorella Mannoia, Emma con Francesca Michielin, Gianni Morandi con Mousse T., Elisa, Achille Lauro con Loredana Bertè, Matteo Romano con Malika Ayane, Irama con Gianluca Grignani, Ditonellapiaga e Rettore, Iva Zanicchi, Ana Mena con Rocco Hunt, La Rappresentante di Lista con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra, Massimo Ranieri con Nek, Michele Bravi, Mahmood & Blanco, Rkomi con Calibro 35, Aka 7even con Arisa, Highsnob & Hu con mr. Rain, Dargen D'Amico, Giusy Ferreri con Andy dei Bluvertigo, Fabrizio Moro, Tananai con Rosa Chemical.