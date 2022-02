Foibe, Scalfi (Ist.Veronesi): memoria e’ affermazione valori democratici per una europa unita oltre ogni nazionalismo





“In migliaia furono torturati, assassinati e gettati nelle foibe dalle milizie della Jugoslavia di Tito verso la fine della Seconda guerra mondiale, anche se la maggior parte delle vittime perse la vita nelle prigioni o nei campi di concentramento iugoslavi, o anche nelle marce di trasferimento. Da questi tragici accadimenti del passato -prosegue Scalfi- cerchiamo di trarre insegnamento per comprendere quanto sia importante un orizzonte condiviso tra le varie etnie e culture. Insegniamo ai giovani la bellezza e la ricchezza della diversità per superare forme di paura e di diffidenza: i valori dei diritti umani, dell'uguaglianza e della libertà devono guidare il senso profondo di un’Europa che, unita, abbatte ogni giorno muri, confini, nazionalismi. Questa ricorrenza -conclude- è indispensabile per mantenere viva la memoria di una delle pagine più dolorose della nostra storia. Il ricordo e la conoscenza di una verità orribile troppo a lungo taciuta, o peggio negata, è l'antidoto più efficace contro ogni indifferenza”.

ROVERETO (TN) - “E' una responsabilità di civiltà preservare e rinnovare la memoria della tragedia delle Foibe e del dramma delle tante famiglie di italiani cacciate in modo violento dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia”, lo scrive in una nota Laura Scalfi, Direttore Generale dell’Istituto Veronesi e del Liceo Steam International a proposito del Giorno del Ricordo.