Covid: come cambia la mappa dei colori in Italia

Sono queste le nuove fasce di colore che, con l'ordinanza del Ministro della Salute Speranza di oggi, saranno in vigore da lunedì prossimo. In fascia bianca rimangono quindi solo Umbria e Basilicata.



Intanto la Fondazione Gimbe, nel suo monitoraggio relativo alla settimana 2-8 febbraio, ha registrato un miglioramento nella situazione dei ricoveri. Nel dettaglio emerge una riduzione del 7,7% dei ricoveri nei reparti ordinari e dell’11,2% nelle terapie intensive. In calo anche l’incidenza.



Per quanto riguarda la situazione delle singole regioni, la Sicilia ha registrato 14 giorni consecutivi di terapie intensive stabilmente sotto la soglia critica del 20% (dagli ultimi dati è intorno al 14%).



Peggiora invece il Molise che perde la zona bianca passando in giallo. Nella fascia di minor rischio dunque restano soltanto Umbria e Basilicata.



Se i miglioramenti fossero confermati, altri cambi di colore potrebbero avvenire la prossima settimana. In particolare il Piemonte (al momento arancione) ha già da giorni numeri da zona gialla e a breve può sperare di scalare in quella fascia di colore.

ROMA - Il passaggio di una Regione da una zona all'altra non comporta maggiori o minori restrizioni per le persone vaccinate. Sono due i territori a cambiare colore. Dal 14 febbraio, infatti, la Sicilia passa dall'arancione al giallo. Il Molise, invece, da zona bianca diventa gialla.