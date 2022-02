Biden dice sì al dispiegamento di nuovi soldati in Europa

WASHINGTON - Il presidente Usa ha approvato l'invio di truppe supplementari in Europa. L'azione arriva in risposta alle crescenti tensioni con la Russia sull'Ucraina. Lo riferiscono fonti dell'amministrazione americana. Duemila soldati provenienti dal Fort Bragg, in Carolina del Nord, verranno dispiegati in Germania e Polonia, altri mille posizionati in Romania.Si tratta, hanno sottolineato i funzionari, di una dimostrazione di sostegno di Washington agli alleati della Nato che si sentono minacciati dalle manovre militari russe ai confini con l'Ucraina.Circa una settimana fa il portavoce del Pentagono, John Kirby, aveva annunciato che gli Usa avevano messo 8.500 soldati in stato di allerta per la crisi ucraina.