Strage in auto nel Bresciano, nessuna delle vittime aveva la patente

Le vittime erano tutte molto giovani: Dennis Guerra, 20 anni di Sabbio Chiese, El Harram Imad, anche lui ventenne, di Preseglie; Natiq Imad, 20 anni, di Pertica Bassa; Natiq Salah, 22enne di Vestone e Irene Sala, 17 anni.





Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata l'auto sulla quale viaggiavano le cinque giovani vittime a invadere la corsia di marcia. A quel punto si sarebbe verificato il violento frontale contro il pullman che sopraggiungeva.





Ai primi soccorritori giunti sul posto, l'autista, che aveva lanciato l'allarme, avrebbe confessato: "Non sono riuscito a evitarli". L'uomo è stato poi trasportato in stato di choc in ospedale. Per i cinque giovani, residenti in Val di Sabbia, alcuni di origine straniera, invece non c'è stato più nulla da fare.





Lungo e straziante il lavoro dei vigili del fuoco per estrarre i corpi dei cinque dalla vettura completamente accartocciata. Per questo la provinciale 45 è rimasta chiusa al traffico per tutta la notte.