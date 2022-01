MILANO - Prima seduta di settimana da 'sell-off' sui mercati azionari europei a causa delle fortissime tensioni per il rischio di scontro militare in Ucraina e per i timori di una 'stretta' nella politica della Federal reserve Usa: Piazza Affari chiude con l'indice Ftse Mib in ribasso del 4,02% a 25.972 punti, dopo un minimo di giornata a quota 25.801.