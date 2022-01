Oceania, arcipelago introduce il suo primo lockdown

L'arcipelago di Kiribati, in Oceania, ha introdotto il suo primo lockdown. La scelta è dovuta alla diffusione dei contagi legata all'arrivo di passeggeri positivi sul primo volo internazionale nel Paese dopo un periodo di chiusura dei confini. Analoga sorte per l'arcipelago delle Samoa.Ora le autorità di entrambi i Paesi sono state costrette a mettere in atto una serie di misure restrittive dopo che decine di passeggeri su un volo per Kiribati dalle Fiji, i primi ad arrivare nella nazione dalla riapertura dei confini, sono risultati positivi al virus.Le restrizioni aumenteranno a partire da domani e tutti i contagiati, ritenuti affetti dalla variante Omicron, sono stati messi in quarantena. La capitale di Kiribati, che ospita quasi la metà dei 120.000 abitanti del Paese, sarà sottoposta a restrizioni dopo aver registrato i suoi primi casi tra gli abitanti.Le misure entrate in vigore prevedono che i residenti restino in casa se non per procurarsi il cibo o assistenza sanitaria.