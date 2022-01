La Rai per il Giorno della Memoria

ROMA - “Il Giorno della Memoria è una celebrazione sempre intensa per forza politica e morale. Anche quest’anno la Rai è impegnata nel ricordo e nella testimonianza dell’orrore dell’Olocausto e nel rendere onore alle vittime, alle Comunità ebraiche e, con loro, a tutti i perseguitati dalla barbarie nazifascista”. Così la Presidente Rai, Marinella Soldi, nel presentare il palinsesto delle iniziative editoriali dedicate alla ricorrenza. “Mantenere alta la consapevole partecipazione degli italiani al ricordo della Shoah è il nostro impegno di Servizio Pubblico - ha proseguito la Presidente Soldi - Attraverso i nostri programmi, vogliamo diffondere la dura verità storica sulle aberrazioni del passato e insieme fornire un efficace antidoto ai fenomeni di negazionismo e antisemitismo, di intolleranza e di violenza, di ricerca del nemico. L’archivio Rai, con la sua mole di materiali storici, immagini e voci, è un insostituibile ausilio alla memoria collettiva, tanto più prezioso quanto più lontani nel tempo diventano gli eventi. Raccontare cosa sia stata la Shoah serve inoltre a tutti noi - e alle giovani generazioni in particolare - a non dare per scontati i principi fondanti della Costituzione italiana e della costruzione europea. La Giornata della Memoria - ha concluso la Presidente Soldi - è un momento di riflessione sul passato, con lo sguardo rivolto al presente e al futuro. La lotta ad ogni forma di discriminazione, l’uguaglianza di diritti è quella che oggi definiamo inclusione, uno dei valori centrali per il Servizio Pubblico, insieme alla credibilità, la rilevanza, la sostenibilità”.

Al ricordo della tragedia dell’Olocausto la Rai dedica un’ampia programmazione, grazie all’impegno di tutti i canali Tv, Radio e Web. Diversi programmi e rubriche giornalistiche hanno già ricordato il folle sterminio degli Ebrei da parte dei nazisti e molte altre iniziative editoriali si susseguiranno nei prossimi giorni, fino alla giornata di giovedì 27 gennaio, quando è prevista la diretta su Rai1 della celebrazione del “Giorno della Memoria”, a cura del Tg1.

La prima rete trasmetterà martedì 25 gennaio alle 21.25 il programma “Ulisse: il piacere della scoperta – Viaggio senza ritorno”, con Alberto Angela che racconterà il lungo viaggio senza ritorno delle donne, dei bambini e degli uomini ebrei, che furono catturati a Roma dalle SS e portati in treno ad Auschwitz e in altri campi di concentramento. Mercoledì 26 gennaio, sempre alle 21.25, Rai1 trasmetterà il film “Lezioni di persiano”, ispirato alla storia di un ebreo belga che riesce a scampare a un’esecuzione sommaria, spacciandosi per persiano. Giovedì 27 “Uno Mattina” darà il via alla programmazione di Rai1 con ampi spazi dedicati alla Memoria, poi alle 10.55 il collegamento in diretta sarà dal Ministero dell’Istruzione per la celebrazione ufficiale del “Giorno della Memoria”. Si continuerà su Rai1 con le trasmissioni “Oggi è un altro giorno”, “La Vita in Diretta” e “Porta a Porta”. Venerdì 28 gennaio, l’approfondimento sarà con “Tv7”, a cura del Tg1.

Rai2 renderà omaggio alla memoria delle vittime della Shoah giovedì 27 gennaio nella trasmissione “Detto Fatto” e la sera trasmetterà alle 21.20 il film “Quando le mani si sfiorano”. Seguirà, alle 23.30, il documentario “Le donne nei lager nazisti”. Sabato 12 febbraio, la rubrica “Tg2 Dossier”, in onda dalle 23.30, sarà interamente dedicata al Giorno della Memoria.

Rai3 trasmetterà per tutto il mese di gennaio, in prima serata, una serie di film dedicati a storie dell’Olocausto. Mercoledì 26, nella puntata di “Quante Storie”, in onda dalle 12.45, Giorgio Zanchini intervisterà Lidia Maksymowicz, deportata nel campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau. A seguire, alle 13.15, “Passato e Presente” presenterà “Roma, 1943. La razzia delle biblioteche ebraiche”, un programma di Rai Cultura, condotto da Paolo Mieli con la professoressa Bianca Gaudenzi. Alle 17, la trasmissione “Geo” avrà come ospite Lia Levi, giornalista e scrittrice che ha vissuto le persecuzioni naziste. Giovedì 27 gennaio, il “Giorno della Memoria” sarà un tema di “Agorà Extra” alle 9.45, mentre alle 15.30 andrà in onda “Grande storia anniversari – Come si nasconde un genocidio” con Paolo Mieli, per raccontare la storia del campo di concentramento di Theresienstadt/Terezin. Alle 21.20 il film “Il disertore”. Sabato 29 gennaio, alle 21.20, in prima visione assoluta verrà presentata la pellicola “La conferenza”.

Tutte le testate Rai garantiranno un’ampia copertura informativa della giornata di giovedì 27 nelle edizioni dei telegiornali, con RaiNews24 impegnata per tutto il giorno con servizi e dirette. Grande impegno anche della TGR: la redazione in lingua italiana del Friuli Venezia Giulia ricorderà la Risiera di San Sabba, unico campo di sterminio nazista in Italia, mentre la redazione dell’Emilia Romagna seguirà le iniziative organizzate all’ex campo di concentramento di Fossoli e al Museo dell’Ebraismo di Ferrara. Le redazioni del Trentino Alto Adige e dell’Abruzzo seguiranno le iniziative sul territorio, come faranno anche le altre redazioni regionali. Inoltre, ricordi e testimonianze anche nella trasmissione “RegionEuropa”, in onda domenica 30 gennaio alle 12.25 su Rai3.

Su “Rai Gulp” giovedì 27 gennaio alle 16.40 andrà in onda lo speciale “Come foglie al vento”, basato sul libro che ripercorre il racconto di un nonno ai nipotini dei giorni drammatici delle persecuzioni contro gli ebrei veneziani. Alle 19 “La Stella di Andra e Tati”, film d’animazione sulla vera storia di due bambine italiane deportate ad Auschwitz.

Rai Movie propone una programmazione dedicata di film: martedì 25 gennaio alle 21.10 “Corri ragazzo corri”, a seguire “Bye Bye Germany”. Giovedì 27 alle 14.20 “L'oro di Roma”, alle 21.10 “Lo Stato contro Fritz Bauer” e alle 22.55 “Mr. Klein”. Venerdì 28 gennaio alle 21.10 “Operation Finale”.

Rai Premium trasmetterà giovedì 27 gennaio alle 22.45 “Mi ricordo Anna Frank”.

Su Rai Storia lunedì 24 gennaio andrà in onda alle 19.30 “Pietre d’inciampo”, le storie dei sampietrini in ottone che portano inciso il nome di vittime del nazi-fascismo. Si comincia con Angelo Anticoli. Martedì 25 gennaio, alle 15, andrà in onda “Una piccola inestimabile memoria”, storia dell’ebreo Oskar, mentre alle 19.30 per la serie “Pietre d’inciampo” verrà raccontata la storia di Frida Misul. Alle 21.15 “Testimoni di Auschwitz”, quindici racconti di vita dai campi di sterminio, in replica giovedì alle 9.30. Mercoledì 26 gennaio alle 15 andrà in onda “I bambini di Bullenhuser Damm, Storie di vite spezzate” e alle 19.30, per “Pietre d'inciampo” la storia delle famiglie Procaccia, Molco, Pacifici. Giovedì 27 gennaio “Il giorno e la storia” (alle 00.10 e in replica 8.30, 11.30, 14 e 20.10) trasmetterà “27 gennaio 1945”.

“Speciali Storia -Testimoni di Auschwitz”, quindici racconti di vita dai campi di sterminio, sarà in onda alle 9.30. “Pietre d'inciampo”, alle 10.30, proporrà Orlando Orlandi Posti e Ferdinando Agnini, vicende di sei famiglie vittime della Shoah. Alle 11, il documentario di Piero Farina del 1995 “Per ignota destinazione” sul ritorno di Piero Terracina ad Auschwitz. “Pietre d'inciampo” alle 12.30 racconterà la famiglia Colombo. Si prosegue alle 13 con “Ottant’anni dopo - Processo alle Leggi Razziali”, alle 15 “Pietre d'inciampo” con la famiglia Baroncini, alle 15.30 “Speciale Giorno della Memoria – Fatti”, il processo del 1976 ai responsabili dell’unico campo di sterminio Risiera di San Sabba di Trieste. Ancora “Pietre d'inciampo” alle 16.30 con la storia di Samuele Levi e alle 17 “Speciale Giorno della Memoria – Personaggi”, con interviste a Lia Levi, Elio Toaff, Pietro Terracina, Nedo Fiano e Romeo Rubino Salmoni, tratte dalle Teche Rai. “Pietre d'inciampo” alle 18 ricorderà Alberto Pepe e i 44 eroi di Unterlüss, quindi alle 18.30 “Ho scelto la prigionia: diario di un internato militare italiano” e alle 19.30 tornerà “Pietre d'inciampo” con la famiglia Terracina. A “Passato e Presente”, alle 20.30, “La conferenza di Wansee con il professor David Bidussa” e alle 21.15 “Disegni dall’Olocausto”, alle 22.10 “Schindler. La vera storia”, “Pietre d'inciampo” alle 23.45 con la famiglia Di Porto e alle 24 “Diario di un cronista – Piazza Giudia”, con Sergio Zavoli che rievoca la retata compiuta dai nazisti al ghetto di Roma. “Pietre d'inciampo” racconterà venerdì 28 gennaio alle 19.30 la storia di Andrea Schivo e sabato 29, sempre alle 19.30, Spartaco Pula, ucciso alle Fosse Ardeatine.

Rai5 trasmetterà martedì 25 alle 21.15 il film “Il labirinto del silenzio” e mercoledì “Visioni con …e i salvati”, storie di bambini scampati ai campi di concentramento perché nascosti da persone che ritenevano giusto farlo. Giovedì 27 gennaio alle 21.15 “Cronache della shoah. Filastrocche della nera luce”, un canto recitato a più voci e alle 22.30 “Il viaggio di Roberto: un treno verso Auschwitz”, rievocazione della storia di Roberto Bachi.

Rai Scuola programmerà giovedì 27 gennaio alle 10 e in replica alle 17, “La musica libera”, sul tema della musica composta nei luoghi della deportazione e nelle carceri italiane nel periodo della Seconda Guerra Mondiale. Alle 11 e in replica alle 18, “La Storia di Anna Frank”, l’intervista che Arnoldo Foà fece nel 1968 ad Otto Frank, papà di Anna Frank.

Numerosi contenuti dedicati sono anche sul sito di Rai Scuola e sul portale di Rai Cultura.

RaiPlay in occasione del Giorno della Memoria propone un’ampia offerta di film, fiction, documentari, programmi e contenuti delle Teche Rai. Inoltre, nella sezione learning sono pubblicate quattro playlist dedicate. Il mediometraggio “La stella di Andra e Tati”, dal 27 gennaio, per una settimana, su RaiPlay avrà anche i sottotitoli in tedesco e sarà visibile fuori dall’Italia. Sarà, inoltre, disponibile in prima visione, dal 27 gennaio, lo speciale “Come le foglie al vento”, realizzato a tecnica mista live action e motion graphic.

Anche Radio Rai sarà in campo nel Giorno della Memoria con i giornali radio e i programmi. In particolare su Radio3, la trasmissione “Wikiradio”, giovedì 27 gennaio alle 14, proporrà una puntata dal titolo “Memorie della shoah”, in diretta dalla Fondazione Museo della Shoah di Roma. Inoltre, all'interno di “Radio3Suite”, in diretta dalle 20 dal Teatro Regio – in prima esecuzione a Torino – andrà in onda “Il diario di Anna Frank”, opera monologo del compositore russo Grigorij Frid. Lo spettacolo sarà preceduto dalla lettura di un messaggio della Senatrice Liliana Segre, per tenere vivo nel cuore delle nuove generazioni il ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati nei campi di concentramento. Alle 22 sarà proposto “Pietra d’inciampo”, radiodramma di Sergio Pierattini, incentrato su un caso di delazione, tra i tanti che contribuirono in molte città italiane alle deportazioni e poi lo sterminio. Infine, a partire da sabato 22 gennaio e fino al 27, ogni sera “Radio3 suite” dedicherà uno spazio di approfondimento al tema della memoria della Shoah, dando conto delle tante iniziative in Italia e all’estero.

Da mercoledì 19, infine, e fino a giovedì 27 gennaio, è in onda su tutte le reti lo spot prodotto dalla Rai per il Giorno della Memoria.