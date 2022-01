Germania verso l'obbligo vaccinale, picco di casi in Francia

(euronews) Al Parlamento tedesco si discuterà di obbligo vaccinale entro la fine di gennaio, tutti i Lander sono d'accordo. Oltre 328.000 positivi in Francia, ma il picco arriverà solo tra dieci giorni, dicono gli esperti. Boom di casi (ma non di ricoveri) in Lituania. E nel Regno Unito arrivano i soldati