ROMA - Sono in aumento i contagi da Covdi-19. Ad oggi 184.615 i nuovi casi registrati in Italia su 1.181.179 tamponi eseguiti. Il tasso di positività si attesta al 15,6%, in calo rispetto al 16,5% di mercoledì. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 316. In terapia intensiva c'è un paziente in meno di ieri (1.668), mentre crescono di 339 unità i ricoveri negli altri reparti. I guariti sono 82.803.