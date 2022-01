Colle: al via il terzo scrutinio ma non c'è ancora intesa sul nome



Presenti al banco della presidenza ci sono i presidenti di Camera e Senato Roberto Fico e Elisabetta Alberti Casellati.



Il quorum richiesto è di due terzi dei componenti del Collegio. Dalla prossima il quorum scenderà alla maggioranza assoluta.



Non c'è ancora una intesa sulla votazione ed i schieramenti politici sono ancora a caccia del nome. In corso in mattinata contatti tra il Pd e Salvani. Tajani: 'Berlusconi insiste sull'unità del centrodestra'. Fratelli d'Italia: non è in discussione l'unità del centrodestra:'Dal parlamento spettacolo indecoroso'.



Intanto il Partito democratico convoca questa sera alle 21 l'assemblea dei suo grandi elettori.

ROMA - E' iniziata in Aula a Montecitorio la terza votazione del Parlamento seduta comune integrato dai delegati regionali per eleggere il presidente della Repubblica.