Milano, ovazione per Mattarella alla sua "ultima" prima alla Scala

Accompagnato da sua figlia Laura e accolto dal sindaco di Milano Giuseppe Sala, dalla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e dal Ministro per la Cultura Dario Franceschini, Mattarella non ha nascosto la propria emozione per la sua "ultima" prima da presidente della Repubblica, ringraziando a più riprese il folto pubblico e invitando lo stesso a ricomporsi per dare inizio all'esecuzione dell'inno nazionale. Essa ha preceduto la messa in scena dell'opera precedentemente menzionata.

Applausi lunghi e scroscianti, provenienti dagli ordini e dalla platea, hanno accolto dalle 18.01 alle 18.05 di martedì 7 dicembre 2021 Sergio Mattarella al suo arrivo al Teatro alla Scala di Milano per la prima della stagione operistica del politeama ambrosiano, aperta dal Macbeth di Giuseppe Verdi.