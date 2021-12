Mattarella in Vaticano per visita di congedo a Papa Francesco

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto in Vaticano per la visita di congedo al Papa Francesco in vista della fine del mandato settennale.



L'udienza del Pontefice al capo dello Stato, nella Sala della Biblioteca del Palazzo apostolico, è programmata per le 9.30.



Il corteo presidenziale proveniente dal Quirinale, percorsa Via della Conciliazione, è entrato in Vaticano attraverso Piazza San Pietro e l'Arco delle Campane, per dirigersi al Cortile di San Damaso, da dove il presidente Mattarella salirà alla Terza Loggia del Palazzo apostolico per l'incontro con papa Bergoglio.



Dal primo incontro, tenutosi il 18 aprile 2015, in Vaticano, il Pontefice e il capo dello Stato italiano hanno avuto numerosi incontri in questi anni, inclusa la visita del maggio 2017 del Papa al Quirinale.