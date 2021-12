L'Italia annuncia lo stop alla produzione di auto a carburanti tradizionali

ROMA - Dal 2035 si produrranno solo veicoli elettrici o a idrogeno, fa sapere il Comitato interministeriale per la transizione ecologica. Gradualmente quindi diremo addio a diesel, benzina, metanoe glp. Deroga per i veicoli commerciali.“La transizione non è tutta rose e fiori – ha affermato Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo Economico facente parte del Comitato che ha formalizzato la decisione. – Oltre la metà della manodopera che lavora nella filiera dell’automotive non lavorerà più in quel settore“. Come spiega Il Corriere della Sera in edicola questa mattina, il governo Draghi si allinea così allo stop al motore endotermico dal 2035 proposto dalla Commissione UE prima della ratifica da parte del Parlamento europeo: d’altra parte, precisano fonti vicine al ministero della Transizione ecologica, anche il Parlamento italiano dovrà discutere e decidere se fare propria questa linea, anche se i tempi del passaggio parlamentare sono tutti da definire.Entrando nel dettaglio, la decisione del Comitato prevede che lo stop alle immatricolazioni di auto con motore a combustione interna dovrà avvenire entro il 2035, mentre entro il 2040 per i furgoni e i veicoli da trasporto commerciale leggeri.